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19:16, 13 июля 2026Мир

Трамп нашел замену Грэму

Трамп: Сестра Грэма Дарлин может временно занять его место в Сенате
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rainier Ehrhardt / AP

Место ушедшего из жизни американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может временно занять его сестра Дарлин. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэм, Дарлин, на пост временного сенатора от Великого штата Южная Каролина», — подчеркнул американский лидер.

По его словам, назначение Дарлин на место покойного брата в Сенате могло бы стать «потрясающей данью уважения» Линдси Грэму.

О кончине сенатора стало известно 12 июля. По предварительным данным, это случилось в результате «рассечения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыва аорты из-за затвердевания артерий.

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