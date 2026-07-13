Владелец потребовал от производителя переплату за машину после отмены таможенных сборов

В США владелец Mustang Mach-E потребовал с Ford свою долю после отмены таможенных сборов

Автовладелец в США потребовал от концерна Ford переплату за машину после отмены таможенных сборов. Об этом пишет Carscoops.

Житель Калифорнии Джейсон Буллок инициировал в федеральном суде штата Мичиган коллективное разбирательство против компании Ford. Причина — нежелание мириться с тем, что производитель одновременно получил и повышенную плату с покупателей, и миллиардные компенсации из бюджета.

В начале года Буллок приобрел электрокроссовер Ford Mustang Mach-E мексиканской сборки. Финальная цена и стоимость транспортировки включали импортные пошлины, из‑за чего машина обошлась значительно дороже. Позже Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные ранее на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Благодаря этому решению концерн ожидает единовременный возврат в размере около 1,3 миллиарда долларов за пошлины, уплаченные с марта 2025-го по февраль 2026 года.

Истец уверен, если Ford удержит надбавку, сформированную в период действия тарифов, и получит от государства возврат, возникнет ситуация неосновательного обогащения. По его мнению, это даст компании несправедливую двойную прибыль за счет конечных потребителей. Следовательно, часть возвращенных средств должны получить клиенты, которые фактически оплатили те самые сборы при покупке автомобиля.

В Ford не комментируют иск. Представитель компании Ричард Бинхаммер сообщил, что полученная претензия в настоящее время изучается.

Эксперты рынка уверены, что данное дело может выйти за рамки одного производителя. General Motors и Stellantis тоже рассчитывают на возмещения по схожим тарифным платежам. Если суд согласится с логикой истца, всей отрасли могут грозить многомиллионные претензии от покупателей, заплативших за автомобили по завышенным ценам из-за таможенных пошлин.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Volkswagen был вынужден принять непростое решение. Он готовит масштабное сокращение модельного ряда и объемов выпуска.