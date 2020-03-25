Путин призвал россиян поберечь себя и остаться дома

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации призвал россиян поберечь себя и своих близких, и остаться дома из-за коронавируса. Трансляцию вел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«Все рекомендации нужно соблюдать, поберечь себя и своих близких. И поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — сказал глава государства.

В связи с угрозой распространения коронавируса глава государства объявил следующую рабочую неделю нерабочей. «Обращаюсь ко всем гражданам: не полагайтесь на русский авось. Это может коснуться каждого», — отметил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 163. Таким образом, общее число инфицированных составило 658 человек; 120 случаев заболевания выявлено в Москве, шесть — в Московской области. Все пациенты находились в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Под наблюдениями в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!