Путин призвал россиян поберечь себя и остаться дома

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации призвал россиян поберечь себя и своих близких, и остаться дома из-за коронавируса. Трансляцию вел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.
«Все рекомендации нужно соблюдать, поберечь себя и своих близких. И поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — сказал глава государства.
В связи с угрозой распространения коронавируса глава государства объявил следующую рабочую неделю нерабочей. «Обращаюсь ко всем гражданам: не полагайтесь на русский авось. Это может коснуться каждого», — отметил он.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 163. Таким образом, общее число инфицированных составило 658 человек; 120 случаев заболевания выявлено в Москве, шесть — в Московской области. Все пациенты находились в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Под наблюдениями в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения