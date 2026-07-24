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Забота о себе
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08:30, 24 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали важные правила хранения кофе

Эксперт Ульянова: Лучше всего покупать и хранить кофе в пакетах с обратным клапаном
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anastasiia Akh / Shutterstock / Fotodom

Даже самый качественный кофе в зернах может быстро потерять свои свойства, если хранить его неправильно, предупредила кофейный эксперт, директор по маркетингу сети кофеен «Кофелайк» Елена Ульянова. Важные правила хранения этого продукта, которые помогут сохранить его вкус и аромат, она назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего Ульянова рекомендовала хранить кофе в пакетах с обратным клапаном. Она объяснила, что после обжарки зерна в течение нескольких недель выделяют углекислый газ. Клапан позволяет ему выходить наружу, а кислород, наоборот, не пропускает внутрь.

Еще одно важное правило, по словам Ульяновой, — минимизировать контакт зерен с влагой и посторонними запахами, поскольку кофе очень легко впитывает их. «Для этого после каждого использования важно тщательно закрывать упаковку. Многие производители предусматривают для этого специальный герметичный шов или застежку, ограничивающие доступ воздуха. Если же такого механизма нет, можно дополнительно использовать герметичный контейнер», — уточнила специалистка.

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Тем, кто покупает кофе с запасом или не успевает использовать большую упаковку быстро, Ульянова предложила замораживать зерна. Хранить кофе в морозильной камере можно до двух месяцев практически без потери качества. При этом эксперт призвала не молоть большой объем кофе заранее, поскольку после измельчения его аромат быстро исчезает.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая раскрыла последствия употребления кофе натощак. Она предупредила, что напиток стимулирует выработку соляной кислоты в желудке.

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