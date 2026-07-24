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08:12, 24 июля 2026 (обновлено: 08:13, 24 июля 2026)Мир

В США назвали сроки голосования по санкционному законопроекту против России

Axios: Сенат США может провести голосование по законопроекту против РФ на следующей неделе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Сенат США может провести голосование по законопроекту о новых санкциях против России уже на следующей неделе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

«Демократы дают понять своим коллегам-республиканцам, что готовы проголосовать уже на следующей неделе по пакету санкций против России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что документ был скорректирован после требования президента США Дональда Трампа включить в него также меры в отношении Ирана.

При этом часть демократов выступает против законопроекта. Как отмечает Axios, недовольство связано с расширением полномочий президента в вопросах введения торговых пошлин. Из-за этого некоторые законодатели могут попытаться затянуть рассмотрение инициативы.

Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что законопроект о новых санкциях против России и сотрудничающих с ней стран, включая Китай, Индию, Азербайджан, Францию, Венгрию, Бельгию и Словакию, ударит прежде всего по самим США.

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