В России заявили о находящейся под контролем ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.
Ранее Голикова рассказала, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 163. Таким образом, общее число инфицированных составило 658 человек. 120 случаев заболевания выявлено в Москве, шесть — в Московской области. Все пациенты находились в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Во всем мире число заразившихся превысило 420 тысяч человек, из них почти 19 тысяч погибли. Активнее всего новые случаи в настоящее время выявляются в странах Евросоюза, в первую очередь в Италии, и США. В Китае, где произошла вспышка заболевания, регистрируются несколько десятков случаев в сутки. Страна начала отменять карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения