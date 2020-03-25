В России заявили о находящейся под контролем ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

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Ранее Голикова рассказала, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 163. Таким образом, общее число инфицированных составило 658 человек. 120 случаев заболевания выявлено в Москве, шесть — в Московской области. Все пациенты находились в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Во всем мире число заразившихся превысило 420 тысяч человек, из них почти 19 тысяч погибли. Активнее всего новые случаи в настоящее время выявляются в странах Евросоюза, в первую очередь в Италии, и США. В Китае, где произошла вспышка заболевания, регистрируются несколько десятков случаев в сутки. Страна начала отменять карантин.

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