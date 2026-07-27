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Силовые структуры
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13:25, 27 июля 2026 (обновлено: 13:35, 27 июля 2026)Силовые структуры

Российский подросток напал с ножом на ребенка ради кроссовок

На Ямале подросток напал с ножом на 12-летнего ребенка ради кроссовок
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Следователи возбудили дело против подростка, который, предварительно, напал на 12-летнего ребенка с ножом из-за кроссовок в Надыме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Следствие полагает, что 27 мая юноша подошел к ребенку и, угрожая ножом, потребовал отдать ему кроссовки. Когда мальчик отказался это сделать, подросток зашел за ним в подъезд и вновь стал угрожать ему. Испугавшись за свою жизнь, ребенок снял обувь и передал нападавшему.

Подростка, угрожавшего мальчику, быстро нашли. Ему вменяют статью о разбойном нападении.

Ранее в Архангельской области задержали 33-летнего жителя Котласа за покушение на жизнь матери бывшей сожительницы.

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