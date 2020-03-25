В российском регионе введут ограничение на передвижение людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Исключение составят «неотложные поездки». Что именно имеется ввиду, не уточняется.
Глава региона также призвал глав муниципалитетов разъяснить пожилым гражданам необходимость оставаться дома, и исключить распространение недостоверной информации о ситуации с Covid-19.
Ранее 25 марта стало известно, что РЖД частично ограничила передвижение на поездах по России из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
В Красноярском крае зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. При этом трое пациентов были выписаны из больницы 24 марта. Всего в России зарегистрировано 495 случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения