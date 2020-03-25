В российском регионе введут ограничение на передвижение людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Исключение составят «неотложные поездки». Что именно имеется ввиду, не уточняется.

Глава региона также призвал глав муниципалитетов разъяснить пожилым гражданам необходимость оставаться дома, и исключить распространение недостоверной информации о ситуации с Covid-19.

Ранее 25 марта стало известно, что РЖД частично ограничила передвижение на поездах по России из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.

В Красноярском крае зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. При этом трое пациентов были выписаны из больницы 24 марта. Всего в России зарегистрировано 495 случаев заражения.

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