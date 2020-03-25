РЖД отменила часть поездов в стране из-за коронавируса

РЖД отменила часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Так, согласно информации перевозчика, периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах изменяется в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пассажирам, уже купившим билеты, будет предложено совершить поездки по их маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах.
Кроме того, клиенты РЖД могут вернуть потраченные на билеты средства в полном объеме.
23 марта Россия временно ограничила авиасообщение со всеми странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. Как пояснили в Росавиации, речь идет о пассажирских авиаперевозках с территории страны на территорию иностранных государств. Исключение составят регулярные рейсы из Москвы в зарубежные столицы и крупные города и обратно.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения