Путешествия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
В России зарегистрировали еще 61 случай заражения коронавирусом
В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом
В сети кошку с редким заболеванием спутали с летучей мышью и испугались
Кудрявцева узнала тайну звезды сериалов и расплакалась
Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом
Бойца-чемпиона MMA убили в Бразилии
Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены
Определен срок отказа от секса для самоизолированных из-за коронавируса пар
Переполненный трупами итальянский крематорий показали на видео
Новости партнеров

Россия приостановит авиасообщение с другими странами

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия приостановит авиасообщение с другими странами. Исключение составят рейсы из Москвы в столицы или другие крупные города, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Росавиации.

Такие меры начнут действовать с 23 марта. Исключение также сделают для чартеров для вывоза россиян.

Ранее стало известно, что авиасообщение между Россией и Турцией ограничат из-за пандемии коронавируса. Такие меры примут после 23 марта.

По последним данным, в России зарегистрировано 367 зараженных коронавирусом. 16 пациентов выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия приостановит авиасообщение с Турцией
Авиакомпаниям предсказали банкротство из-за коронавируса
Россияне стали больше летать на самолетах
Путешествия
Путешествия00:0118 марта

«Только русские были спокойны»

Застрявшие в море из-за коронавируса россияне — о карантине, панике и возвращении домой
14:50Сегодня

Россия приостановит авиасообщение с Турцией

07:13Сегодня

Россияне застряли на борту круизного лайнера из-за коронавируса

00:19Сегодня

«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Путешествия00:0416 марта

«Меня спасло божье создание — жрица любви»

Как россиянин отправился в путешествие по Турции на велосипеде
17:5421 марта

Появилась информация о минировании восьми российских самолетов

16:1521 марта

Власти Петербурга попросили туристов не приезжать

16:1621 марта

Россиянка заразилась коронавирусом в Индии

Путешествия00:0514 марта

«На лице водителя виднелась метка дьявола»

Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
13:1421 марта

Популярный пляж закрыли из-за нарушителей мер против коронавируса

10:4121 марта

Два человека погибли под лавиной на Камчатке

20:3320 марта

Раскрыт один из главных очагов распространения коронавируса в Европе

Россия
Очередь за мясом в Москве, 1991«То же самое происходило перед Второй мировой»
Из-за коронавируса россияне закупили гречку и тушенку. Почему их берут в любой непонятной ситуации?
«При всем цинизме, летальных случаев не очень много»
Российский вирусолог — об иммунитете на коронавирус и способах борьбы с инфекцией
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
Пожилая женщина скончалась от пневмонии на фоне хронических болезней. Ее близкие — под наблюдением
«Времени на отдых не остается»
Как врачи спасают Россию от коронавируса
Все материалы
Мир
Американцы кинулись скупать оружие на фоне эпидемии коронавируса
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
В Мексике при крушении вертолета погиб военный
Пора на Север
Трамп усложнил мигрантам путь в США. Коронавирус окончательно похоронил их надежды
В ВОЗ опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус
«Многие тут ждут зомби-апокалипсис»
Очереди в магазинах, толпы в метро и оружие про запас — как переживают карантин в Европе и США
Все материалы
Бывший СССР
На Украине дали прогноз по коронавирусу
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Мэр Харькова пригрозил «раздавить как клопа» губернатора области
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
Глава МИД Украины объяснил визиты Путина в Крым неуверенностью
Несуществующие люди
Как дети и старики выживают под обстрелами в полуразрушенных поселках Донбасса
Директор «Нафтогаза Украины» заразился коронавирусом
Все материалы
Экономика
Уступите дороги
Коронавирус и цены на нефть ударили по российской экономике. Что поможет избежать сильного кризиса?
Кремль не поверил в катастрофу и санкции из-за нефти
Чеканная монета
Россия отказалась от копеек. Почти 500 лет назад они принесли ей славу и признание
ЦБ сохранил ключевую ставку
Силовой захват
Почему скамья подсудимых все чаще становится способом изъятия активов
«Виктория» Руслана Байсарова попала в Книгу рекордов Гиннесса
На покой
Билл Гейтс покинул Microsoft. Он пережил всех конкурентов и ушел делать мир лучше
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о первых уголовных делах из-за коронавируса
Маски сброшены
Как спекулянты и мошенники зарабатывают миллионы на страхе россиян перед коронавирусом
Раскрыт механизм спекуляции медицинскими изделиями на фоне коронавируса
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
В России отменили все свидания с заключенными из-за коронавируса
«Они возглавили советскую преступность»
 
Россиянина приговорили к 13 годам за изнасилование школьницы в машине
Все материалы
Наука и техника
Xiaomi закрыла разработку собственных процессоров
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Оценено влияние пандемии коронавируса на план российских космических пусков
Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни
Начались испытания вакцины против коронавируса
Все материалы
Спорт
Федерация хоккея России отреагировала на отмену чемпионата мира
Петтер Нортуг«На холодильнике постер с Путиным на коне»
Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
Чемпионат мира по хоккею отменили
Эрин Олдрич«Было больно, и я просто закрыла глаза»
В США легкоатлеток принуждали к сексу в обмен на место в сборной. Это продолжалось годами
Американского эксперта по допингу отстранили за допинг
Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
УЕФА потеряет сотни миллионов евро
Бразилец из «Зенита» вновь заговорил об игре за сборную России
Все материалы
Культура
Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском
«Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса
Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big, у которой были все шансы победить
Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса
Эдуард Лимонов«Я люблю слово похоть»
Он шокировал сексуальными сценами, ругал совок в СССР и воевал против всех: умер Эдуард Лимонов
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело после избиения врача
Хавьер Бардем«Если я буду в образе 24 часа в сутки, то сойду с ума»
Хавьер Бардем о деменции, великой силе случая и зависти к собственным детям
Изолировавшийся Энтони Хопкинс сыграл на пианино с котом и покорил интернет
Все материалы
Интернет и СМИ
Киселев высказался об армейском патрулировании улиц из-за коронавируса
Историк обратился к завистникам от лица коронавируса и пообещал их уничтожить
Реквием по мечте
Коронавирус добил журнал Playboy. Откровенные обложки, которые мы больше не увидим
Распространение кашля в маске и без показали на видео
Какая нелепая смерть
Как люди калечат себя и идут на смертельный риск ради популярности в TikTok
В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом
Жизнь под колпаком
 
Все материалы
Ценности
Названа особенность внешности наиболее склонных к измене мужчин
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Придумавшую макияж под защитную маску девушку осудили за глумление над больными
Валентина Терешкова, 1971Русская Чайка
Для партии и космоса: как Терешкова стала первой космонавткой и символом СССР
Бритни Спирс дала отпор высмеивающим ее за снимки в купальнике фанатам
Мод ВагнерСиняя болезнь
Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Мать жениха обругали в сети за попытку перещеголять невесту в вульгарном наряде
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Зараженная коронавирусом рассказала об ощущениях во время болезни
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
105-летняя юбилярша раскрыла секрет долголетия
Мужчина отказался использовать антисептик и напал на сотрудника торгового центра
Обладательница огромной груди уменьшила ее и стала счастливее
Лана и Стивен«Не позволяйте обмануть вас»
Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
Все материалы
В Hyundai объяснили дизайн интерьера новой Elantra
Camry S-Edition: Toyota на анаболиках
Видео: тестируем спортивную версию S-Edition и пытаемся на ней обогнать Camry 3.5
Бензин в США стал стоить в два раза дешевле российского
Тест КамАЗа на автопилоте
Видео: тестируем КамАЗ-1221 ШАТЛ — «маршрутку» из будущего!
Китайцы построили клон электрического Smart
Что делать автомобилистам, когда коронавирус отменил всё
Как автомобильным энтузиастам провести время самоизоляции и карантина из-за коронавируса
Audi отказалась делиться с Volkswagen мотором для Golf
Все материалы
Дом
Российского застройщика поместили на карантин из-за коронавируса
В Москве построят мегахрам
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
В США нашли тайное поместье Элвиса Пресли
Красиво жить
Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны
Улицу Терешковой захотели переименовать из-за поправок о президентских сроках
Закатали в бетон
Две женщины создают невероятные здания. Их дома признаны лучшими в мире
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В России создадут единую систему продвижения экспорта
Определена стоимость автомобильной трассы в обход города Кемерово
Российских чиновников поймали на сговоре при реализации нацпроекта
Все материалы