Машинист российского поезда сделал объявление о коронавирусе под похоронный марш

Российского машиниста отстранили от работы за объявление о коронавирусе под звуки похоронного марша. Об этом во вторник, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел 19 марта в поезде №6108 сообщением Луга — Санкт-Петербург. Локомотивная бригада сделала объявление о симптомах и профилактике заболевания на фоне «Траурного марша» Шопена. Когда о нарушении стало известно руководству машиниста, мужчину отстранили от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что пилот летевшего в Россию из Вьетнама самолета пригрозил пассажирам вынужденной посадкой в Китае из-за дебошира на борту. Перепуганные россияне насильно усадили нарушителя в кресло и избежали приземления в охваченной коронавирусом стране.

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