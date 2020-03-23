Пилот испугался пассажира с коронавирусом на борту и выпрыгнул из кабины

Пилот самолета индийской авиакомпании AirAsia India испугался пассажира с подозрением на коронавирус и выпрыгнул из кабины. Об этом пишет Khabarhub.

Инцидент произошел в пятницу, 20 марта, на рейсе, прибывшем из Пуны в Дели. По информации издания, на борту воздушного судна началась паника после того, как появилась информация о зараженном путешественнике, сидящем в первом ряду кресел лайнера.

В результате все пассажиры были эвакуированы из салона через аварийный выход в хвостовой части, в то время как члены экипажа, в том числе командир, приняли решение выпрыгнуть напрямую из кабины пилотов. «Капитан выбрал для эвакуации окно в передней части, используя трап, из-за непосредственной близости сидений первого ряда от кабины», — отметили в AirAsia India.

Впоследствии авиакомпания приняла решение поместить экипаж на карантин, а также провести тщательную дезинфекцию самолета. Известно, что результаты тестов всех пассажиров рейса на наличие коронавирусной инфекции оказались отрицательными.

20 марта сообщалось, что летевший в Россию из Вьетнама самолет с авиадебоширом на борту едва не совершил вынужденную посадку в Китае. Командир экипажа был вынужден предупредить пассажира о том, что, если он не успокоится, придется сесть в охваченном коронавирусом Китае, над которым в тот момент пролетал самолет.

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