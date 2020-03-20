Пилот пригрозил россиянам посадкой в Китае из-за дебошира на борту

Летевший в Россию из Вьетнама самолет с авиадебоширом на борту едва не совершил вынужденную посадку в Китае. Об этом в пятницу, 20 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, один из пассажиров перебрал с алкоголем и вел себя неадекватно: нецензурно выражался и отказывался занять место согласно купленному билету. Командир экипажа был вынужден предупредить пассажира о том, что, если он не успокоится, придется совершить вынужденную посадку в охваченном коронавирусом Китае, над которым в тот момент пролетал самолет.

Дебошир на сообщение не отреагировал, зато оно подействовало на других пассажиров, не захотевших оказаться в эпицентре пандемии. Они быстро усмирили нарушителя, насильно усадив его в кресло. Самолет продолжил полет и штатно приземлился в Чите.

Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении буйного пассажира возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Видео: мвд.рф

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!