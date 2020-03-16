Россиянин оголился в самолете после неудачной попытки прорваться к пилотам

Российский турист оголился на борту самолета после неудачной попытки прорваться к пилотам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления на транспорте МВД России, передает агентство «Москва».

Инцидент произошел с воздушным судном, следовавшим по маршруту из иорданской Акабы в московский аэропорт Домодедово. По данным ведомства, командир лайнера заявил о неадекватном путешественнике на борту. Известно, что в процессе набора высоты дебошир вскочил со своего места и безуспешно попытался прорваться в кабину пилотов, после чего принялся открывать один из аварийных выходов. Потерпев неудачу, мужчина разделся.

При этом россиянин не реагировал на замечания попутчиков и требования членов экипажа. Сразу по прилете мужчину доставили в дежурную часть — к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов он уже был спокоен. Виновником случившегося оказался 31-летний житель Тульской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство»). Согласно результатам медицинского освидетельствования, дебошир не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

15 марта сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово один из пассажиров устроил стриптиз. Мужчина в нетрезвом состоянии оголил торс и начал конфликт с представителем пограничной службы.

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