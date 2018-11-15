Опоздавший на рейс из Москвы пассажир преградил самолету путь своим телом

Пассажир опоздал на самолет, вылетающий из московского аэропорта Внуково, и попытался задержать его, выбежав на взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом сообщает «Росбалт».

Инцидент произошел в среду, 14 ноября. Когда пилоты авиалайнера увидели бегущего по ВПП невменяемого пассажира, они экстренно остановили самолет.

После случившегося мужчину задержали сотрудники авиационной безопасности. Издание отмечает, что в настоящий момент проводится расследование инцидента.

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В сентябре ирландец Патрик Кехо опоздал на самолет, выбежал на взлетную полосу, а затем прилюдно оголил ягодицы после разбирательства в полицейском участке. Он должен был лететь из Дублина в Амстердам, однако опоздал к выходу на посадку и начал ссориться с сотрудниками аэропорта. Мужчина вел себя агрессивно, стучал по окну, а затем выломал дверь и выбежал на взлетную полосу.

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