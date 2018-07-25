Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта

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Пьяный россиянин накинулся на сотрудников службы безопасности в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Инцидент произошел вечером 24 июля после того, как нетрезвого мужчину сняли с самолета авиакомпании S7, который должен был вылететь из Москвы в Якутск. Когда сотрудники пытались вывести дебошира, он оказал сопротивление и устроил драку на трапе.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как нарушитель несколько раз ударил сотрудника авиационной безопасности и сшиб с его головы фуражку. Однако в итоге охране удалось задержать и вывести мужчину.

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Ранее в июле авиалайнер, следовавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку из-за пьяного дагестанца, который попытался закурить на борту. Нетрезвый мужчина начал курить сигарету, сидя в своем кресле, а когда бортпроводники постарались его остановить, устроил драку. Из-за этого командир воздушного судна был вынужден экстренно посадить самолет в московском аэропорту Внуково.

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