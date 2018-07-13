Пьяный дагестанец побил бортпроводников и вынудил пилота посадить самолет

Авиалайнер, следовавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку из-за пьяного дагестанца, который попытался закурить на борту. Об этом сообщает «Пятый канал».

Нетрезвый мужчина начал курить сигарету, сидя в своем кресле, а когда бортпроводники постарались его остановить, устроил драку. Из-за этого командир воздушного судна был вынужден экстренно посадить самолет в московском аэропорту Внуково.

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В октябре 2017 года пьяная британская туристка Бриджит Хэнли устроила дебош на борту следовавшего из Манчестера в Канкун рейса немецкой бюджетной авиакомпании TUI fly. Девушка вела себя агрессивно и напала на другого пассажира, а также пыталась избить члена экипажа. Общими усилиями пассажиров, среди которых были бывший регбист и бывший полицейский, и экипажа 34-летнюю Хэнли удалось скрутить. Самолет совершил вынужденную посадку в Квебеке (Канада), где дебоширку передали местной полиции.

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