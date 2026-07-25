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05:32, 25 июля 2026 (обновлено: 05:45, 25 июля 2026)Россия

Ангар загорелся в Москве на площади три тысячи «квадратов». Что известно о ЧП?

Огромный ангар с мастерскими и магазинами загорелся на юго-востоке Москвы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В ночь на 25 июля в столице загорелось производственное помещение в Автомобильном проезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Площадь возгорания достигла три тысячи квадратных метров, к ликвидации привлекли два вертолета МЧС.

Адрес и назначение здания

Точный адрес ЧП — Автомобильный проезд, дом 10, строение 14. Внутри располагаются магазины, мастерские, склады и автосервисы — всего около 30 организаций. Здание представляет собой ангар, где размещаются различные коммерческие объекты.

Расположение ангара

Расположение ангара

Скриншот с «Яндекс карт»: «Лента.ру»

Динамика распространения огня

Пожар начал разрастаться в первые часы. «Площадь пожара растет, в настоящий момент — более 3 тысяч квадратных метров», — сообщил источник в МЧС около 03:00 по московскому времени. Сигнал о возгорании поступил в 00:35, после чего огонь быстро распространился.

Привлеченные силы и средства

Для борьбы с пламенем были направлены пожарные вертолеты. Один из них очевидцы заметили над районом Коломенского, передает MSK1.RU. На месте работают более 30 пожарных, а общая группировка была увеличена в пять раз — сейчас огонь тушат 100 человек и 28 единиц техники.

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Масштабное развертывание сил позволило локализовать распространение, хотя полностью справиться с возгоранием пока не удалось.

Обстановка на месте

По предварительным данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Официальная причина пожара пока не установлена, расследование продолжается.

Корреспондент РЕН ТВ Денис Доля сообщил, что густой дым заполонил практически всю территорию ангара, и ночное небо почти не просматривается из-за плотной завесы. Видео с места ЧП распространяются в соцсетях.

UPD: В 05:35 по московскому времени пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС.

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