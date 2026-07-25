Опубликованы кадры мощного пожара на площади 3 тыс кв. м на юго-востоке Москвы

Опубликованы кадры мощного пожара в Автомобильном проезде на юго-востоке Москвы. Видео разместил Telegram-канал «Москва 24/7».

Площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров. Для борьбы с огнем задействованы два вертолета. Также на месте работают около 20 человек и пять единиц техники МЧС России. Кроме того, стянуты машины скорой помощи и полиции.

О чрезвычайном происшествии стало известно в ночь на 25 июля.

Ранее в Москве загорелся банный комплекс Siberia, где отдыхали звезды шоу-бизнеса. Пожар произошел в здании на Новой Переведеновской улице.

