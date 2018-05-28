Любитель пива надебоширил в самолете на 20 лет тюрьмы

Пассажир, которому не дали напиться в самолете, устроил дебош на борту, и теперь ему грозит 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает Independent.

Джейсон Феликс летел с острова Санта-Крус в Майами рейсом авиакомпании American Airlines и во время полета попросил принести еще пива. Бортпроводник отказал ему, так как ранее заметил, что Феликс стоял в туалетной кабине и просто хлопал дверьми шкафчиков. Когда сотрудник поинтересовался, все ли в порядке, дебошир вышел из туалета и начал проклинать его по пути к своему месту.

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После того как стюард не разрешил Феликсу выпить еще пива, мужчина начал пинать своего соседа, чтобы выйти в проход. Справившись с этим, он повернулся к соседу и сказал «я убью тебя», имитируя пальцами пистолет. Затем, по словам очевидцев, между ними завязалась драка, но в итоге Феликса удалось усмирить и усадить в кресло.

Сразу после посадки в Майами четверо полицейских арестовали буйного пассажира. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за вмешательство в работу экипажа самолета.

В марте на борту самолета авиакомпании British Airways пьяная женщина облила стюардессу напитком и попыталась подставить ей подножку, когда та отказалась принести еще алкоголь. Когда самолет приземлился в аэропорту Гатвик в Лондоне, полиция арестовала управляющую международной строительной компании Беверли Чапмен.

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