Пьяная бизнесвумен поставила подножку стюардессе за отказ налить еще

На борту самолета авиакомпании British Airways пьяная бизнесвумен облила стюардессу напитком и попыталась подставить ей подножку, когда та отказалась принести еще алкоголь, сообщает Daily Mail.

Когда самолет приземлился в аэропорту Гатвик в Лондоне, полиция арестовала управляющую международной строительной компании Беверли Чапмен.

«Во время взлета она без остановки нажимала кнопку вызова бортпроводницы, которая не могла подойти к ней в это время. Мисс Чапмен была уже прилично пьяна, когда вошла в самолет, поэтому ей отказали в добавке. Она сидела у прохода и каждый раз, когда члены экипажа проходили мимо нее, выставляла ногу, чтобы они запнулись. После этого она вылила свой напиток на одну из стюардесс, и той пришлось переодеваться», — рассказала прокурор Мелани Уоттон.

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45-летняя Чапмен объяснила свое состояние недавним разрывом с девушкой, которая теперь пытается отсудить долю в их доме стоимостью около двух миллионов долларов. «Она признает, что вела себя недопустимо, и желает извиниться перед членами экипажа», — доложил адвокат Чапмен Мартин О'Рорке.

Бизнесвумен оштрафовали на 800 фунтов стерлингов (примерно тысяча долларов) и прописали ей антидепрессанты.

В ноябре 2017 года 40-летняя гражданка Бразилии и США Иреш Альвес Перейра устроила истерику во время перелета, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Она ударила в лицо сидящего впереди нее человека, затем устроила драку со стюардами и покусала их. Другим пассажирам удалось привязать ее к креслу, однако одному из них она разбила очки. Перейра предстала перед судом Нью-Йорка 29 ноября, где ей было предъявлено обвинение в нападении. Она была отпущена под залог в 100 тысяч долларов США (5,8 миллиона рублей).

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