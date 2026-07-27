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12:53, 27 июля 2026Интернет и СМИ

Уехавшая из России журналистка пожаловалась на отчаянную детскую боль из-за эмиграции

Журналистка Шихман заявила, что испытывает отчаянную боль из-за эмиграции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Журналистка Ирина Шихман (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшая из России, пожаловалась на сильную боль из-за эмиграции. Об этом она заявила в видео, доступном на YouTube.

«У меня периодически, хотя мы уже вон сколько лет в этой эмиграции, возникает все равно вот эта отчаянная детская боль, когда я говорю: "Ну блин, ну я только [в России] всего вот добилась, о чем мечтала, деньги начала зарабатывать, я уже дачу хотела покупать"», — поделилась переживаниями журналистка.

Шихман также добавила, что в эмиграции ее часто злила необходимость начинать все заново, например, жить в съемной квартире, а не в собственной.

Ранее стало известно, что Шихман стала матерью. Она сообщила, что в апреле родила дочь, которую назвала Симой. Журналистка назвала материнство интересным опытом.

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