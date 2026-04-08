17:16, 8 апреля 2026Интернет и СМИ

Известная российская журналистка-иноагент стала матерью

Журналистка Ирина Шихман сообщила, что в 2025 году у нее родилась дочь
Маргарита Щигарева
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известная российская журналистка и блогерша Ирина Шихман (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) стала матерью. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Шихман, 8 апреля 2025 года она родила дочь. Ребенка назвали Симой. «Над Симой мы с мужем планомерно работали больше трех лет, со всеми прилагающимися трудностями и потерями», — подчеркнула журналистка.

Блогерша заявила, что материнство оказалось более легким и интересным опытом, чем она ожидала. Шихман также отметила, что вскоре после родов смогла вернуться к работе: в частности, через месяц после появления на свет ребенка она полетела в командировку. «Мне очень повезло с дочкой», — добавила она.

Ранее участница юмористического проекта Comedy Woman Марина Федункив, впервые ставшая матерью в 53 года, рассказала о беременности. Артистка рассказала, что сделала процедуру экстракорпорального оплодотворения.

