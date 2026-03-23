14:20, 23 марта 2026

Впервые ставшая матерью в 53 года звезда Comedy Woman рассказала об ЭКО

Юмористка Федункив, ставшая матерью в 53 года, заявила, что сделала ЭКО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Участница юмористического проекта Comedy Woman Марина Федункив, впервые ставшая матерью в 53 года, рассказала, что сделала процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Подробности она раскрыла в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Она рассказала, что не пыталась забеременеть естественным путем, так как считала это тратой времени. «У меня ЭКО было», — заявила Федункив. Перед процедурой юмористка прошла обследования, чтобы узнать, нет ли у нее противопоказаний. Она подчеркнула, что, если бы их обнаружили, она бы не стала делать ЭКО.

При этом артистка подчеркнула, что у нее было много доброкачественных новообразований. «И я не побоялась. (...) Все оно как было, так оно и есть [после ЭКО]. В том же размере, в том же состоянии. То есть никто никуда не вырос и никуда не перетек», — заключила она.

О том, что актриса впервые стала матерью, сообщалось в ноябре 2024 года. Отец ребенка — муж-итальянец Федункив Стефано Маджо, который моложе ее на 14 лет. На слухи о беременности, распространившиеся в августе того же года, юмористка отреагировала шуткой.

