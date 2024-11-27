Звезда Comedy Woman впервые стала матерью в 53 года

Актриса Марина Федункив подтвердила, что впервые стала матерью в 53 года

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Марина Федункив подтвердила информацию, что она впервые стала матерью. Об этом 53-летняя артистка рассказала KP.RU.

«Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива», — заявила Федункив. Отмечается, что у нее родился сын.

Актриса также рассказала, что рожала самостоятельно и не прибегала к услугам суррогатной матери. Федункив уточнила, что роды прошли в России, на них присутствовал ее муж.

Кроме того, она заявила, что не планирует приостанавливать карьеру в связи с рождением ребенка, однако будет тщательнее выбирать проекты. «Работы будет чуть меньше, потому что важные моменты взросления ребенка я пропускать не собираюсь ни в коем случае», — добавила Федункив.

О том, что звезда Comedy Woman впервые стала матерью, 21 ноября сообщил Starhit со ссылкой на окружение артистки. Утверждалось, что ребенок появился на свет еще в октябре. Директор артистки тогда опроверг эту информацию.

О предполагаемой беременности Федункив сообщалось в августе. Артистка тогда отреагировала на слух фразой «это очень смешно».