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14:22, 15 августа 2024Интернет и СМИ

52-летняя звезда Comedy Woman отреагировала на слухи о беременности

Актриса Марина Федункив отшутилась в ответ на сообщение о беременности

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив отреагировала на сообщения о том, что она беременна от мужа, итальянца Стефано Маджи. Слова 52-летней артистки публикует StarHit.

Федункив прокомментировала слух о беременности словами «это очень смешно». «Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да?» — пошутила она.

О том, что 52-летняя звезда Comedy Woman якобы ждет ребенка, StarHit рассказали источники, близкие к реалити-проекту ТНТ «Первые на деревне», который ведет Федункив. «Марина беременна, и это уже невозможно скрыть. Да она особо и не пытается, хоть в кадре и носит просторные наряды», — заявил собеседник издания. Уточнялось, что в связи с этим на съемках ведущая избегает работы в экстремальных условиях.

Ранее Федункив раскрыла отношение мужа к русским традициям. По ее словам, супруг тепло относится ко всему, что связано с русской культурой.

О том, что звезда Comedy Woman вышла замуж за итальянца, стало известно в июле 2021 года. Маджи занимается бизнесом и живет в России. Федункив старше супруга на 13 лет.

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      Маргарита Щигарева
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