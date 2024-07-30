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17:27, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman раскрыла отношение мужа-итальянца к русским традициям

Актриса Федункив заявила, что муж-итальянец в восторге от русских традиций

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив раскрыла отношение мужа-итальянца Стефано Маджи к русским традициям. Об этом она высказалась в интервью для журнала Hello!

Федункив заявила, что Маджи очень любит Россию и тепло относится ко всему, что связано с русской культурой. «Муж в восторге от обилия праздников — готов отмечать каждый, обожает нашу традицию готовить оливье и холодец на Новый год», — также сообщила она.

Актриса добавила, что супруг хорошо понимает русский юмор и сам любит шутить на русском языке.

Ранее звезда Comedy Woman назвала черты русских, которые нравятся ее мужу-иностранцу. По ее словам, Маджи привлекает широта души русских. Также Федункив рассказала, чем ее восхищают итальянцы.

О том, что звезда Comedy Woman вышла замуж за итальянца, сообщалось в июле 2021 года. Известно, что Маджи занимается бизнесом и живет в России. Федункив старше супруга на 13 лет.

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      Олег Давыдов
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