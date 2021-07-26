Звезда Comedy Woman вышла замуж в 49 лет

Российская актриса, бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив тайно вышла замуж. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на окружение знаменитости.

По данным издания, супругом 49-летней артистки стал 37-летний итальянец Стефано Маджи (Stefano Maggi). Известно, что у мужчины есть свой бизнес, последние несколько лет он живет и работает в России.

В распоряжении Super оказались фотографии, на которых звезда Comedy Woman и ее муж подписывают документы. По данным издания, пара планирует устроить пышную свадьбу в ближайшие недели.

Знаменитость длительное время скрывала новый роман. В июле 2020 года в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» Федункив призналась, что ей трудно строить отношения с мужчинами из-за предыдущего брака. Экс-участница Comedy Woman заявила, что бывший супруг употреблял наркотики и часто избивал ее. Она призналась, что, будучи в браке, боялась говорить кому-либо правду о муже из-за репутации успешной комедийной актрисы и стыда.

В интервью Федункив пожаловалась, что даже специалисты не могли ей помочь. Артистка не уходила от мужа, так как боялась, что мужчина пропадет без нее. Знаменитость бросила супруга после того, как умерли его родители: она была в хороших отношениях с ними и не хотела, чтобы пожилые люди пострадали от своего сына.