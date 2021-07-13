Звезда Comedy Woman рассказала о преследованиях бывшего мужа

Бывшая участница Comedy Woman Надежда Ангарская в программе «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской рассказала о взаимоотношениях с бывшим мужем. Звезда сообщила, что супруг до сих пор преследует ее. Видео опубликовано на сайте телеканала «Пятница!».

По словам артистки, она до сих пор дружит с семьей бывшего мужа-иорданца, а вот с самим супругом найти общий язык не получается. Ангарская подчеркнула, что его семья никогда не просила принять другую веру и носить платок.

Звезда юмористического проекта объяснила, что отношения с бывшим мужем не сложились из-за его ревности. При этом, по словам артистки, даже после развода бывший супруг продолжает преследовать ее. «Он проявляет себя очень резко, даже в сообщениях, я начала бояться. Очень зря, что он знает, где мы сейчас живем», — пожаловалась Ангарская.

Артистка добавила, что бывший муж не вернулся в Иорданию, а остался в Москве. «У него есть все возможности начать новую жизнь, а он считает, что я ему должна», — заключила звезда и добавила, что заблокировала номер телефона экс-супруга.

Ранее Ангарская рассказала о том, как тяжело ей было уйти от мужа-иорданца. Супруги расстались в 2018 году, когда их сыну Давиду исполнилось три года. Звезда шоу подчеркнула, что больше не могла терпеть ревность мужа и расставание произошло по ее инициативе.

