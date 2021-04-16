Звезда Comedy Woman рассказала о тяжелом расставании с мужем

Звезда комедийного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, как тяжело ей было расстаться с мужем, иорданцем Раедом Бани. В эфире передачи «Судьба человека» с ведущим Борисом Корчевниковым она пояснила, что партнер регулярно подозревал ее в неверности.

По словам Ангарской, они расстались в 2018 году, когда их сыну Давиду исполнилось три года. Звезда шоу подчеркнула, что больше не могла терпеть ревность супруга и расставание произошло по ее инициативе.

«Я сегодня не одна, но бывший муж против моих отношений. Ему правда надо сходить к доктору, и все, кто с ним общается, признают это», — отметила она. Надежда сообщила, что пока не вышла замуж во второй раз и не торопится раскрывать личность возлюбленного.

Она лишь подтвердила, что мужчина помогает ей и живет в России. «Нравится, что он не лезет в мою работу», — добавила Ангарская. По ее словам, бывший супруг крайне негативно относится к такому союзу и не хочет, чтобы их сын Давид воспитывался отчимом.

В марте Ангарская поделилась фотографиями до и после похудения. По ее словам, до начала похудения вес составлял 130 килограммов, а после родов она прибавила еще. Артистка призналась, что ей было тяжело жить с таким весом и следить за здоровьем.