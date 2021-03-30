Весившая 130 килограммов звезда Comedy Woman показала фото после похудения

Участница комедийного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась фотографиями до и после похудения. Коллаж с изображениями она выложила в Instagram.

«Разрешите минутку самолюбования и хвастовства. Смотрю на фото и не верю, что это — я! Но я поняла, что все возможно, главное — верить в себя», — написала артистка, добавив, что она стала выглядеть лучше с годами.

«Красота, дай мне такой пендель», «Надя, тот, кто проделал такой путь к стройности, может и должен заниматься самолюбованием и выкладывать такие коллажи для мотивации», «Умница, пример для подражания», — восхищались подписчики в комментариях.

А марте 2020-го Ангарская рассказала в Instagram, что до начала похудения ее вес составлял 130 килограммов, а после родов она прибавила еще несколько килограммов. Артистка призналась, что ей было тяжело жить с таким весом и следить за здоровьем. «Собой я стала гордиться недавно, хотя повод есть: от 130 килограммов осталось — 97», — радовалась она.

В мае того же года Ангарская, одержавшая победу в проекте «Последний герой: зрители против звезд», сообщила, что за время съемок сбросила до 10 килограммов. В 2021 году артистка во второй раз приняла участие в проекте.