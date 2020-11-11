Участница Comedy Woman прокомментировала слухи о закрытии шоу

Участница Comedy Woman Мария Кравченко прокомментировала слухи о закрытии шоу. В разговоре с Вячеславом Манучаровым для его YouTube-проекта «Эмпатия Манучи» она призналась, что в Comedy Woman «истощились ресурсы».

На вопрос Манучарова о том, закрылось ли шоу, Кравченко ответила: «Я скажу тебе формулировку, которую сказали нам. Нас собрали в декабре, и продюсер сообщил нам, что в том формате, в котором шоу подошло к последним съемкам, оно дальше существовать не может».

Кравченко назвала текущее состояние Comedy Woman замороженной стадией и отметила, что сейчас, возможно, ведутся «какие-то размышления по поводу ребрендинга». Она подчеркнула, что последние съемки были действительно очень тяжелыми, потому что у шоу «истощились ресурсы, прежде всего авторские», а в воздухе витала усталость и напряженность. «Авторский ресурс — это огромная проблема для такой машины юмора», — подчеркнула Кравченко.

Она также призналась, что, узнав эту новость, расплакалась в такси, потому что поняла, что ей нужно «начинать все с нуля». При этом, по словам Кравченко, у некоторых других участниц Comedy Woman после встречи с продюсером была депрессия.

В сентябре участница Comedy Woman Надежда Ангарская сообщила, что шоу закрыли и больше не снимают. Она подчеркнула, что не знает причину, по которой от шоу отказались. Ангарская добавила, что после этой новости осознала, что у нее семь незакрытых кредитов.