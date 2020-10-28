Комик Александр Гудков констатировал смерть КВН

Российский комик Александр Гудков констатировал смерть юмористического телепроекта КВН. Об этом он заявил в интервью на шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе».

«Мы выступали в переходное время (Гудков был капитаном команды КВН «Федор Двинятин» — прим. «Ленты.ру»). Когда YouTube еще не стал королем всего, когда телевидение и юмор еще жил месяцами, полгода. А сейчас три секунды, мгновенно. Шутка, перешутка, мем, ответная реакция. КВН, конечно, умер», — отметил он.

По словам Гудкова, в настоящее время по телевидению показывают лишь четыре игры «Клуба веселых и находчивых» в год. При этом в эфир выступления выходят через месяц после записи — шутки успевают устареть. «Сейчас это выглядит, как будто молодые старички выступают», — добавил юморист.

В апреле Александр Гудков ответил на упреки в том, что юмор может способствовать «дебилизации населения». В интервью Ксении Собчак он заявил, что мог бы работать в подобных проектах, несмотря на критику окружающих, потому что воспринимает ситуацию иначе.

37-летний Александр Гудков — актер, сценарист, комик. Был капитаном команды КВН «Федор Двинятин» и креативным директором Comedy Woman. Гудков также является одним из сценаристов шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.