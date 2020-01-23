Назначение российского кавээнщика лицом Gucci оказалось шуткой

Назначение российского телеведущего и капитана команды КВН «Федор Двинятин» Александра Гудкова лицом итальянского модного дома Gucci в России оказалось шуткой. В этом он признался журналистам издания Glamour.

Представители марки в России, в свою очередь, отметили, что Гудков является другом бренда, но не его официальным амбассадором.

21 января 2020 года на пресс-конференции фильма «Марафон желаний» Гудков заявил, что модный дом выбрал его своим российским представителем. Он также рассказал о знакомстве с актером Джаредом Лето во время показа Gucci на неделе моды в Милане.

На минувшей мужской неделе моды телеведущий посетил показ Gucci и побывал за кулисами шоу, где сфотографировал бэкстейдж. Кадры появились в его Instagram-аккаунте.

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