Бывшего российского КВНщика выбрали лицом Gucci

Российский телеведущий и капитан команды КВН «Федор Двинятин» Александр Гудков стал официальным лицом итальянского модного дома Gucci в России. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции фильма «Марафон желаний», пишет Hello.

Гудков признался, что хотел объявить о своем достижении на передаче «Вечерний Ургант», однако решил сделать это раньше. Он поведал о своем недавнем посещении недели моды в Милане, где познакомился с актером Джаредом Лето. «Сказал ему: Hello, Jared ("Привет, Джаред"). А он мне: Who are you? ("Ты кто такой"), а я отвечаю: I’m a famous Russian freak ("Я известный российский фрик"). И мне за это ничего не было, просто невероятно!» — поделился эмоциями бывший КВНщик.

Гудков сидел в первом ряду на показе Gucci вместе с мировыми знаменитостями, а затем побывал за кулисами шоу, где сфотографировал бэкстейдж.

В сентябре 2019 года модель Айеша Тан Джонс устроила протест на показе Gucci из-за одежды, похожей на смирительные рубашки. Джонс, как и остальные модели была одета в белый костюм. Одежда напоминала смирительные рубашки, которые ранее использовали в психиатрических клиниках. Модель подняла руки во время дефиле, на ее ладонях было написано черным цветом: «Психическое здоровье — это не мода».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!