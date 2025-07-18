Серия взрывов прозвучала в российском регионе

SHOT: В Орловской области прозвучала серия взрывов

В Орловской области прозвучала серия взрывов, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей российского региона.

По словам местных жителей, около четырех взрывов прозвучало в пригороде областного центра. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что 17 июля в период с 21:00 до 23:00 по мск средства противовоздушной обороны за два часа сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами.