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01:56, 18 июля 2025Россия

Серия взрывов прозвучала в российском регионе

SHOT: В Орловской области прозвучала серия взрывов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Орловской области прозвучала серия взрывов, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей российского региона.

По словам местных жителей, около четырех взрывов прозвучало в пригороде областного центра. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что 17 июля в период с 21:00 до 23:00 по мск средства противовоздушной обороны за два часа сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами.

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