Средства ПВО за два часа сбили более 20 БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 2 часа сбили 22 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что по 10 дронов были сбиты на территории Республики Крым и в Брянской области. Еще по одному беспилотнику уничтожили в небе над Московским регионом и Орловской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили на подлете к столице беспилотный летательный аппарат.