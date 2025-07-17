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23:56, 17 июля 2025Россия

Средства ПВО за два часа сбили более 20 БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 2 часа сбили 22 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что по 10 дронов были сбиты на территории Республики Крым и в Брянской области. Еще по одному беспилотнику уничтожили в небе над Московским регионом и Орловской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили на подлете к столице беспилотный летательный аппарат.

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