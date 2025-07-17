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23:08, 17 июля 2025Россия

Беспилотник сбили на подлете к Москве

Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Москве беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что Белгородская область подверглась массированному удару Вооруженных сил Украины — были атакованы 10 населенных пунктов.

До этого стало известно, что три украинских дрона удалось сбить над Смоленской областью. Сведений о пострадавших не поступало. Также сообщалось, что беспилотник упал и взорвался на территории Смоленской области.

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