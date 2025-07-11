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07:04, 11 июля 2025Россия

Три украинских дрона сбили в российском регионе

Губернатор Смоленской области Анохин: три дрона ВСУ сбиты над регионом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Global Look Press

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты на территории Смоленской области силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Анохин.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, объекты инфраструктуры не были повреждены. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Губернатор напомнил о важности соблюдения правил безопасности. При обнаружении обломка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) к ним не стоит приближаться, рекомендовал Анохин. Об их местонахождении необходимо сообщить по номеру экстренных служб 112.

Ночью 11 июля сообщалось, что украинские дроны сбили над Курчатовом рядом с Курской АЭС. Местные жители заметили вражеские беспилотники над Обоянью, Льговом, Рыльском, Железногорском и Зорино.

За день до этого Украина попыталась ночью атаковать Крым. Помимо крымского полуострова, налет БПЛА был зафиксирован в Белгородской, Пензенской и Курской областях.

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