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07:30, 10 июля 2025Россия

Украина попыталась ночью атаковать Крым

МО России: Система ПВО сбила дроны ВСУ над Черным морем и Крымом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина попыталась ночью атаковать Крым и еще три российских региона с помощью 14 беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, дроны Вооруженных сил Украины были выпущены по Крыму, а также Белгородской, Пензенской и Курской области. Все беспилотники были уничтожены над регионами России системой противовоздушной обороны (ПВО).

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Отдельно в Министерстве обороны сообщили, что восемь беспилотников сбили над Черным морем.

Ранее сообщалось, что в Брянской области при атаке ВСУ пострадала женщина.

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