Украина попыталась ночью атаковать Крым и еще три российских региона с помощью 14 беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По информации оборонного ведомства, дроны Вооруженных сил Украины были выпущены по Крыму, а также Белгородской, Пензенской и Курской области. Все беспилотники были уничтожены над регионами России системой противовоздушной обороны (ПВО).
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Отдельно в Министерстве обороны сообщили, что восемь беспилотников сбили над Черным морем.
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