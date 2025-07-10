МО России: Система ПВО сбила дроны ВСУ над Черным морем и Крымом

Украина попыталась ночью атаковать Крым и еще три российских региона с помощью 14 беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, дроны Вооруженных сил Украины были выпущены по Крыму, а также Белгородской, Пензенской и Курской области. Все беспилотники были уничтожены над регионами России системой противовоздушной обороны (ПВО).

Отдельно в Министерстве обороны сообщили, что восемь беспилотников сбили над Черным морем.

Ранее сообщалось, что в Брянской области при атаке ВСУ пострадала женщина.