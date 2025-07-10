В российском регионе при атаке ВСУ пострадала женщина

Губернатор Богомаз: В Брянской области при атаке ВСУ пострадала женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов-камикадзе атаковали село Подывотье в Брянской области. В результате пострадал один человек, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Богомаз также призвал местных жителей соблюдать необходимые меры безопасности, отметив, что «враг действует бесчеловечно и подло».

Вечером 8 июля ВСУ ударили по городскому пляжу Курска. По последним данным, пострадали десять человек, еще троих не спасли.