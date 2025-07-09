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09:50, 9 июля 2025Россия

Возросло число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ в Курске

Число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на пляж в Курске возросло до 10
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске возросло до 10 человек. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что удар дронов по пляжу «Городской» был произведен накануне. Он пояснил, что трех граждан спасти не удалось.

Кроме того, по сведениям Хинштейна, пятилетний мальчик закрыл мать во время атаки по пляжу.

Врио курского губернатора рассказал, что ребенок получил тяжелые ожоги. Его поместили в реанимацию.

В Курскую областную больницу доставили шестерых пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии, пояснил Хинштейн.

ЖЗЛ
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