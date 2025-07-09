Губернатор раскрыл состояние пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Курске

Хинштейн: Трое раненых при ударе ВСУ по Курску находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Курске, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Данные о раненых раскрыл временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

«Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно», — написал он.

Хинштейн заверил, что врачи сделают все возможное, чтобы оказать помощь пациентам, и при необходимости свяжутся с коллегами из федеральных медицинских центров.

Ранее врио курского губернатора сообщил, что число пострадавших при ударе дрона ВСУ по пляжу выросло до семи. Среди них — мальчик пяти лет. Жертвами атаки стали мирные жители. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь.