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01:48, 9 июля 2025Россия

Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж в Курске увеличилось

Хинштейн: Число пострадавших при атаке ВСУ на пляж увеличилось до семи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Семь человек пострадали из-за атаки украинского дрона по пляжу в Курске, включая пятилетнего мальчика. Пятеро из них, в том числе и ребенок, находятся в тяжелом состоянии, проинформировал врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Всего пострадали семь человек, среди них — мальчик пяти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребёнка, в тяжелом состоянии», — уточнил он.

По словам Хинштейна, врачи делают все, чтобы их спасти. Ранее врио губернатора рассказал о шестерых пострадавших в результате атаки ВСУ. Также он заявлял, что три человека погибли.

В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Александр Хинштейн выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что близким будет оказана вся необходимая помощь.

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