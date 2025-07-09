Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж в Курске увеличилось

Хинштейн: Число пострадавших при атаке ВСУ на пляж увеличилось до семи

Семь человек пострадали из-за атаки украинского дрона по пляжу в Курске, включая пятилетнего мальчика. Пятеро из них, в том числе и ребенок, находятся в тяжелом состоянии, проинформировал врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Всего пострадали семь человек, среди них — мальчик пяти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребёнка, в тяжелом состоянии», — уточнил он.

По словам Хинштейна, врачи делают все, чтобы их спасти. Ранее врио губернатора рассказал о шестерых пострадавших в результате атаки ВСУ. Также он заявлял, что три человека погибли.

В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Александр Хинштейн выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что близким будет оказана вся необходимая помощь.