ВСУ атаковали пляж в Курске. В результате удара погибли три человека и пострадал ребенок

Хинштейн: В результате атаки ВСУ на пляж в Курске погибли три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пляж в Курске. В результате атаки погибли три человека, еще семь получили ранения. У пострадавших осколочные ранения, ожоги и травма плеча.

Подлый, бесчеловечный удар украинских преступников! Поздно вечером, в праздник врагом сознательно был нанесён удар по месту, где находились мирные жители! Это не поддается никакому разумному объяснению! Александр Хинштейн Врио губернатора Курской области

По словам Хинштейна, в настоящее время на месте работают оперативные службы. Он также выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что близким будет оказана вся необходимая помощь.

При ударе ВСУ пострадал ребенок

При ударе Вооруженных сил Украины по пляжу «Городской» в Курске пострадал ребенок.

У двух женщин и ребенка ожоги — их везут в областную больницу. Всем будем оказана необходимая помощь. Их состояние буду держать на контроле Александр Хинштейн Врио губернатора Курской области

По данным Telegram-канала Mash, пострадавшим ребенком является пятилетний мальчик. Предварительно, у него ожоги второй степени.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные поставщики оружия ВСУ должны знать, что оно идет на убийство детей.

Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет на убийство детей Мария Захарова Официальный представитель МИД России

До этого ВСУ атаковали поселок Борисовка в Белогородской области с помощью дрона. В результате удара во дворе многоквартирного дома ранения получили три человека, в том числе полуторагодовалая девочка. Ее с баротравмами везут в областную детскую больницу.

Одним из погибших оказался сотрудник Росгвардии

Хинштейн сообщил, что все трое погибших — мужчины. Один из них — сотрудник Росгвардии. «Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — сообщил он.

По словам Хинштейна, «сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям», представят к госнаграде.

В Курске при атаке беспилотника были повреждены дома

Несколько домов в Железнодорожном округе Курска были повреждены в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Утром в среду пройдет подомовой обход по поручению Хинштейна, проинформировал и.о. главы города Сергей Котляров.

«Сегодня ночью силами наших ПВО сбит украинский БПЛА... повреждения получили несколько домов в Железнодорожном округе», — сказал он. Котляров также добавил, что жителям будет оказана необходимая в восстановлении поврежденного имущества помощь.

В июне Хинштейн сообщил, что частные дома получили повреждения при атаках ВСУ на Курск и село Кудинцево Льговского района Курской области. В Курске из-за падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов оказалось повреждено остекление в двух частных домах. В селе Кудринцево повреждения получила стена и крыша фельдшерско-акушерского пункта, осколками также оказались посечены один частный дом и два автомобиля.