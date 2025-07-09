В Курске дома пострадали при атаке беспилотника ВСУ

В Железнодорожном округе Курска при атаке дрона ВСУ пострадали несколько домов

Несколько домов в Железнодорожном округе Курска пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Утром в среду пройдет подомовой обход, проинформировал и.о. главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами наших ПВО сбит украинский БПЛА... повреждения получили несколько домов в Железнодорожном округе. По поручению врио губернатора Александра Хинштейна рано утром пройдет подомовой обход территорий», — пояснил он.

Котляров также отметил, что жителям будет оказана необходимая в восстановлении поврежденного имущества помощь.

Ранее стало известно, что украинские военные атаковали пляж в Курске. В результате атаки погибли три человека, еще шесть получили ранения. На месте происшествия работают оперативные службы.