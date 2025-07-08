ВСУ атаковали пляж в Курск, погибли три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пляж в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в результате атаки погибли три человека, еще шесть получили ранения. У пострадавших осколочные ранения, ожоги и травма плеча. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что в Белгородской области беспилотники украинских войск подожгли поле с пшеницей и повредили 15 гражданских машин. Возгорание охватило территорию в три гектара, что превышает площадь четырех стандартных футбольных полей.

До этого сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок Борисовка пострадали три человека, в том числе полуторагодовалая девочка.