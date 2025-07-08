Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:55, 8 июля 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали пляж в Курске

ВСУ атаковали пляж в Курск, погибли три человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пляж в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в результате атаки погибли три человека, еще шесть получили ранения. У пострадавших осколочные ранения, ожоги и травма плеча. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что в Белгородской области беспилотники украинских войск подожгли поле с пшеницей и повредили 15 гражданских машин. Возгорание охватило территорию в три гектара, что превышает площадь четырех стандартных футбольных полей.

До этого сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок Борисовка пострадали три человека, в том числе полуторагодовалая девочка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пляж в Курске

    Сестра Ким Кардашьян рассказала о встрече с загадочным НЛО

    Определен главный фактор роста заболеваемости раком желудка

    Захарова призвала рассказать Западу об убийстве детей их оружием

    Подростки устроили фотосессию с флагом США у здания ФСБ в Петербурге

    Ребенок пострадал при ударе ВСУ по пляжу в Курске

    В Киеве застрелили подполковника ВСУ

    «Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу

    «Нужно лгать еще больше». Википедия много лет публиковала вымышленную историю России. Как обман удалось раскрыть?

    Еще в одном российском регионе запретили публиковать информацию о БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости