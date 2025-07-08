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11:33, 8 июля 2025Россия

ВСУ подожгли пшеницу на площади в четыре футбольных поля в российском регионе

РИА Новости: ВСУ подожгли пшеницу и повредили 15 машин в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В Белгородской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) подожгли поле с пшеницей и повредили 15 гражданских машин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Возгорание охватило территорию в три гектара, что превышает площадь четырех стандартных футбольных полей.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении с 22:30 7 июля до 7:00 8 июля трех украинских беспилотников самолетного типа. Все летательные аппараты сбиты в Белгородской области. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле ведомство не раскрывало.

До этого сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок Борисовка пострадали три человека, в том числе полуторагодовалая девочка. Ее с баротравмами доставили в областную детскую больницу.

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