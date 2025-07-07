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23:11, 7 июля 2025Россия

При атаке дрона ВСУ на российский поселок ранена полуторагодовалая девочка

Гладков: поселок Борисовка атакован дроном ВСУ, ранена полуторагодовалая девочка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Борисовка в Белогородской области с помощью дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате удара во дворе многоквартирного дома ранения получили три человека, в том числе полуторагодовалая девочка. Ее с баротравмами везут в областную детскую больницу.

Ранее 7 июля Гладков сообщил о пострадавшем из-за удара ВСУ по «газели» в селе Борисовка. Автомобиль получил повреждения. Водителя с осколочными ранениями рук и ног доставили в стационар.

12 июня беспилотник ВСУ также атаковал многоквартирный дом в Борисовке. В момент удара рядом с домом гуляла бабушка с двухлетним внуком, они получили серьезные ранения.

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