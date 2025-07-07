Предотвращен удар ВСУ по региону России

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской обалсти

Средства противовоздушной обороны предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому регоину. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, около 9:00 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник самолетного типа в Курской области. Информация о районе падения обломков дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате в ночь на 7 июля 91 беспилотника ВСУ над российскими регионами. 20 летательных аппаратов система ПВО сбила в Белгородской области, 14 — в Курской, 9 — в Липецкой, по восемь — в Брянской и Воронежской областях, а также в Московском регионе. Еще семь дронов уничтожено над акваторией Черного моря, по три — в Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областях, два — в Орловской, по одному — во Владимирской области, Краснодарском крае и Республике Крым.

Кроме того, 7 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем из-за удара ВСУ по ГАЗели в селе Борисовка. Автомобиль получил повреждения. Водителя с осколочными ранениями рук и ног доставили в стационар.